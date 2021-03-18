證券F4的900多億元保留盈餘，將用來協助台股發展。金管會主委黃天牧18日在回應立委曾銘宗提議時表示，證交所等盈餘應作更具公益性的運用，這「合理」且有在處理；黃天牧事後受訪時亦表示，已指示證期局長張振山找F4討論，如何將錢用在「更能協助資本市場發展的措施上」。

曾擔任過金管會主委的曾銘宗二年前就已提議，證券F4（即證交所、櫃買中心、期交所、集保公司）有大量盈餘，應用來補貼投資人的交易手續費，有利資本市場發展，金管會當時也曾允許研議。

曾銘宗18日在財委會質詢時表示，近來KY公司連環爆，在投資人保護上一年經費僅1億多元，但F4保留盈餘高達900億元，是否可請四大公司提撥資金，強化投資人保護。

黃天牧回應「覺得合理」，這些盈餘應作更有公益性的使用，金管會有在處理；曾銘宗亦表示，會排專案會議來討論如何處理F4的保留盈餘。

黃天牧事後受訪時表示，F4等每年都有提撥一定比率，供投保中心等日常營運之用，前年及去年F4獲利表現都不錯，現在是要討論是否有其他更具公益價值或有利資本市場的措施，已經請證期局局長張振山，找四家機構討論怎麼樣能夠把這些保留盈餘，用在更有公共性的議題，對資本市場發展有幫助。

至於會有哪些措施，黃天牧說：「我現在還不能講」，但強調當會兼顧F4本身的發展需求及股利，因為F4中，除櫃買中心是財團法人外，其他三家都是公司組織，還有股東的利益要照顧，不可能九百多億元都用來發展資本市場，黃天牧承諾，會將F4的「盈餘用途，做更妥適的安排」。

(工商 )