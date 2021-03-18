抗旱大作戰，新竹、苗栗、台中部分工業戶節水率已達11%。經濟部長王美花今天表示，近期已與科學園區、工業區密切聯繫，在不影響廠商營運下，節水比率最多可拉高至15%。

至於何時實施，王美花表示，細節未定，確認後再對外公布。

根據中央氣象局預報，今年6月前降雨為正常偏少，水利署也提出抗旱2.0計畫，針對水情黃燈以下地區進行7大策略，包括強化區域調度、開發伏流水、利用淨水場周邊水源、在台中興建緊急海淡廠、增設大型淨水處理設備、開挖抗旱水井及適時動員國軍及民間支援。

依照計畫，6月前每日可增加16.8萬噸水源。而因應艱困水情，新竹、苗栗、台中部分工業戶和平日正常使用相較，節水率已達11%，嘉義及台南工業用水戶要求節水7%。

王美花中午主持部務會議，會前接受媒體聯訪時表示，雖然節水比例逐步攀升，目前廠商營運生產仍不受影響；近期也與科學園區、工業區密切聯繫，在不影響廠商營運下，節水比率最多可拉高至15%。（編輯：張良知）1100318

(中央社)