北市內湖區康樂街一棟3層樓住宅，18日中午12時42分傳出火警，2、3樓冒出火舌，消防局獲報立即派遣19輛消防車、2輛救護車、51名人員前往撲救。

警消發現2樓後側陽台有一名民眾待救援，立刻協助他脫困下樓，所幸僅飽受虛驚並無受傷。火勢在10多分鐘後被撲滅，詳細起火原因將待火調科調查釐清。

(中時 )