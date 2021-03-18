內湖民宅竄大火 1住戶躲陽驚險獲救 13:462021/03/18 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區康樂街一棟3層樓住宅，18日中午12時42分傳出火警，2、3樓冒出火舌，消防局獲報立即派遣19輛消防車、2輛救護車、51名人員前往撲救。 警消發現2樓後側陽台有一名民眾待救援，立刻協助他脫困下樓，所幸僅飽受虛驚並無受傷。火勢在10多分鐘後被撲滅，詳細起火原因將待火調科調查釐清。 職場》疫情無礙年終爽發5.2月 企業徵才無上限 陽台打羽球 印度女大生慘遭猴子殺害 (中時 ) #陽台 #北市 #內湖 #無傷亡 #內湖區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿爾及利亞外海6.0淺層地震 居民驚慌奪門而出 11:092021/03/18 國際 新店兩機車猛烈對撞 1騎士嚴重腦出血不治 16:292021/03/18 社會 酒店遭丟炸彈 少爺堅守防疫實名制擋下化解危機 07:522021/03/18 社會 延續師父打火精神 新北消防傳承薪火 14:322021/03/18 社會 蘇花公路遊覽車事故 司機最快今天可出院 10:392021/03/18 社會 緊盯預售屋 公平會開罰三建案 04:102021/03/18 財經要聞 春分牽動國際運勢 命理師示警：散戶玩股票恐怕很慘烈 17:342021/03/18 運勢 全台7天3起 高雄林園越籍男砍殺女友後自戕2人急救中 12:042021/03/18 社會 馬崙山野炊險引森林火災 林管處籲登山不要引火 12:332021/03/18 社會 嘉義台1線傳3車連環車禍 8旬老夫妻雙亡 13:082021/03/18 社會 毒蟲闖官邸空門 開門驚見員林市長父子稱「走錯路」遭逮 14:422021/03/18 社會 社會熱門新聞 現場曝光 馬祖裝甲車翻車 履帶朝天5官兵輕傷送醫 - 新聞 當場抄出十餘萬現金 屏東刑大偵二隊長收賄被逮 - 社會 獨／台中獨居男陳屍家中一個月 命案清理師爆警察破門狂嘔吐 - 社會 驚悚！台中男當街遭斷掌 員警街頭「找手」 - 社會 【蘇花車禍】3分鐘行車紀錄曝光 遊覽車原速度不快 過彎瞬間撞山 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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