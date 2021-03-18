林佳龍對來自全台30多所大學校院觀光相關科系的師生、中部地區的觀光局處首長等170多人進行專題演講，堪稱觀光學術界的一大盛事。（參山處提供）

林佳龍昨天到台中教育大學與觀光學術界交流，分享觀光立國的理念。（參山處提供）

觀光是無煙囪工業、也是台灣未來最大的產業！交通部長林佳龍昨日到國立台中教育大學與談台灣的觀光轉型與升級，以「從三支箭到三對策」為主題，對現場來自全台30多所大學校院觀光相關科系的師生、中部地區的觀光局處首長、及交通部觀光局國家風景區管理處處長們等170多人，進行觀光政策接軌學術之專題演講，堪稱觀光學術界的一大盛事。

林佳龍形容觀光包括了食、衣、住、行、育、購，是最大的一項服務業，而服務觀念的改變也促成了交通部的轉型。他解釋當前美中角力、Covid-19疫情衝擊、數位時代的變遷，是觀光發展歷史中全球首次面臨既深又廣且遠的危機。

林嘉龍指出，因台灣在防疫上超前部署進而形成新的典範，故從國安戰略的高度來看，台灣會被國際喜愛而推崇，故提出「觀光立國」的主張，以觀光做為交通部推動的重要目標。

回顧2020年的觀光發展，林佳龍先透過觀光紓困穩定產業，再以安心旅遊補助創造654億的效益，在因應的過程中他提出觀光3支箭，包括1.召開全國觀光發展會議、2.制定觀光政策白皮書、3.推動觀光局改制觀光署，以提升觀光發展的效能。

射出觀光3箭中靶後，更進一步擘劃觀光3對策：1.觀光立國，對內提升國旅競爭力，對外加強國家宣傳力，以觀光向世界推廣「台灣」，讓世界更認識台灣美好，建立臺灣品牌，讓國際友人看見臺灣，喜愛臺灣。2.觀光主流化，亦即人人心中有觀光，政府施政推觀光，不論是公部門或私部門，無論何時心中都有觀光存在。3.組成觀光圈產業聯盟，串連公、私部門機關形成產業鏈結，透過資源整備、加強觀光基礎建設，最後依照地方特色來推動觀光發展計畫。

林佳龍說，交通就是交流與溝通，人際才是交通的核心，從互動而感動，要提升競爭力與國力最好的方式就是有更強大的連結力，交通應該為觀光服務；觀光就是一種體驗，每一個旅遊目的地都有其特色並應展現差異化，在食、宿、遊、購、行的過程中，不能有斷點與痛點，如此才會留下美好的回憶成為最佳的口碑行銷。

他說交通部不應只注重工程與監管，而要以民眾為本，以服務為尊，透過各級分工、做出差異、合作連結，如此達到人流、物流、車流、金流、資訊流的五流暢通。

林佳龍強調，台灣兼具了民主力、資訊力、創新力的能量，呼籲要用品牌的概念向世界推廣台灣；國旅精緻化、在地化、智慧化的轉型相形重要。他也勉勵觀光首長最重要的任務是打造好的觀光環境，並透過部會整合、數位管理、產業結盟，才能得到地方創生，產生認同感，讓臺灣從防疫大國邁向觀光大國，被世界看見。

(中時 )