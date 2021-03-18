工研院在經濟部能源局的支持下，推動高值化太陽光電模組服務，攜手天行能源打造全台第1輛行動式太陽光電測試車，預計7月上路，提供實驗室等級的太陽能發電模組，讓國內業者現場檢測及電站維運服務，確保太陽光電模組品質與效能，提高太陽光電系統的可靠度及安全性。

工研院量測中心執行長林增耀表示，國內太陽光電設備累計裝置容量到去年接近6GW，為協助政府2025年達到20GW的目標，今年設定裝置目標為8.75GW，由於太陽光電模組必須承受風吹雨和砂石撞擊等嚴苛考驗，在品質驗證上必須確保業者達到太陽光電系統可靠、穩定及長期運轉。

林增耀指出，工研院打造全台第1輛行動式太陽光電測試車，結合天行能源長期在裝置太陽能模組與場域驗證的經驗，攜手開發行動式太陽光電測試車，可直接開到太陽光電電廠，執行模組元件可靠度檢測驗證。

這輛太陽能光電測式車可做模組缺陷檢測、發電功率測試、模組破片或缺陷及模組絕緣性量測，提高測試驗證靈活度與機動性，降低模組來往運輸的時間與風險，可降低建置成本，助產業提升價值。

天行能源董事長陳楷林表示，與工研院合作行動式太陽光電測試車，結合天行能源於建置太陽能系統的設計、採購，及太陽光電電廠維運與一站式服務的經驗，不僅降低業者檢驗成本及模組運輸風險，檢測數據還具備第三方報告佐證，期待創造產業界各方共享互利，迎接太陽光電新世代。

太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融肯定工研院與天行能源的合作案，表示太陽能模組出廠後，若無檢核的機制，模組可靠性將成為一個未知數，有了行動式太陽光電測試車後，透過機動巡檢為太陽能產業提供更即時的驗證服務，能協助相關業者監測模組每年的效能，讓業者投資的售電收益更有保障。

(中時 )