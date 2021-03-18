「基因檢測」正夯，母胎基因檢測、癌症藥物檢測、疾病風險預測等都很熱門；台中榮總與中研院108年7月起攜手合作「精準醫療檢測」門診，包括，家族性膽固醇、糖尿病等都能透過免費基因檢測，了解自己健康狀況，患者只要到院內就醫時，順便完成1次抽血，經檢驗、分析，1年後內即收到完整報告，中榮初估，前年迄今約7萬人受檢、逾萬人收到報告後回醫院進一步檢查。

台中榮總過敏免疫風濕科主任醫師黃文男指出，有些患者拿到基因報告會問說，「我是不是得了糖尿病？我是不是尿酸高了？」其實只是要注意到，未來可能會發生這些事；這是預防醫學概念，好像是在算命一樣，注意身體面臨的風險而已，進而改善飲食習慣、健康習慣。

台中榮總過敏免疫風濕科主任醫師陳一銘表示，以往類風濕性關節炎患者，只能從身高、體重、血脂肪、血壓等，評估心血管疾病風險，精準基因檢測可幫助類風濕性關節炎患者，找出心血管疾病風險3種基因，ε2ε3基因型的病人，10年內心血管疾病風險低於ε3ε3及ε3ε4基因型病人，若ε3ε4 基因型病人，膽固醇比例最高，有較高的風險患有心血管疾病。

醫師陳一銘說，類風濕性關節炎病患較容易有心臟血管疾病險，包括心肌梗塞、心衰竭、腦中風等心血管疾病都可能發生，主要因為慢性關節發炎會引起血管內皮細胞粥狀動脈硬化，也會造成低密度（壞的）膽固醇增加，心血管風險增加，患者謹慎控制，抽菸、喝酒、飲食等，可能造成發炎的原因。

(中時 )