劉德華（華仔）2018年底在香港起跑的「My Love Andy Lau World Tour」世界巡迴演唱會，原訂去年5月在台北小巨蛋演出，因新冠肺炎疫情蔓延全球，華仔原訂10餘場攻蛋被迫延期，今傳出華仔有望在五月開唱，劉德華台灣公司維持一貫低調，僅表示：「我們從未發佈過這樣消息，一直以來回應媒體都是，如有任何確定可以公佈的消息會再通知大家，有關傳聞我們不做任何回應。」

據了解，華仔今年初確定拿到5月底連續二周的小巨蛋檔期，礙於疫情發展不定，遲遲未確定能否舉行，由於全球疫情逐漸趨緩，華仔與團隊商討後確定照原訂檔期攻蛋，演出場數至少8場。小巨蛋今年的檔期優先留給去年已排入演出卻因疫情而延期的歌手，蔡依林（Jolin）的2021「Ugly Beauty」台北加場演唱會為後補名單，待上半年有歌手取消演唱會才能遞補。

而蔡依林與團隊原本第一優先選定了華仔連續二周開唱的時間，直到日前華仔確定照原定規劃舉辦演出，Jolin才只好退而求其次，選定四月底僅一周的檔期開唱；但劉德華上回來台開唱已是2013年，睽違8年又傳開唱，天王天后接棒連二個月攻蛋，的確為年初因本土疫情影響而取消數場演出的台灣演唱會，重燃生機。

(中時 )