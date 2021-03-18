110年大學繁星推薦放榜，中港高中錄取率近7成，政大、交大、成大、中正、中央均榜上有名。（中港高中提供／王文吉台中傳真）

110年大學繁星推薦放榜，台中市立中港高中有86人報名，錄取率近7成，最令人注目的是雙胞胎姊妹曹庭閩、曹馨云分別錄取交通大學與政治大學。校方指出，共有24人搶攻國立大學，政大、交大、成大、中正、中央均榜上有名，捷報傳來，全校師生同感光榮。

由中港高中國中部直升的雙胞胎姊妹，姊姊曹庭閩因同時對資訊及財金有興趣，捨棄台大，選填並獲錄取交通大學資訊管理與財務金融學系財務金融組；妹妹曹馨云則錄取政治大學傳播學院大一大二不分系，兩姊妹當時國中會考成績分別可獲錄取第一志願及市區明星高中，但選擇就讀中港高中，在學三年努力不懈。

「持續國中時培養的讀書習慣，就近入學讓我們能夠有更充裕的時間不斷複習，也能更有效率的掌握學習方向」曹庭閩說，這次能錄取就讀，更確信自己當初正確的選擇。

錄取成功大學心理系的王藝樺及中央大學數學系計算與資料科學組的楊成偉，國中時均就讀梧棲國中，其中王藝樺會考成績可就讀市區明星高中，楊成偉會考成績為1A4B，兩人均選擇就讀中港，在學期間認真向上，除了配合學校的進度讀書，求學態度積極，經3年努力及老師諄諄教誨，最後成功錄取心中理想學校及科系。

國中會考成績為2A3B的李翊如，為國中部直升，平時對醫藥衛生領域相當感興趣，此次獲錄取中國醫藥大學醫學檢驗生物技術學系，除了平時對自我的要求很高，積極配合學校升學輔導規劃亦極為重要。

校長簡崐鎰表示，中港高中雖為社區型高中，學生入學起點成績雖非最佳，但經過中港高中有計劃性及系統性的升學輔導策略，以及老師們專業的指導，最後不僅成功逆轉勝，證明自己，只要肯努力學習就有希望，就讀社區高中也能擁有自己的一片天。

(中時 )