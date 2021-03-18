發生在美國亞特蘭大數家按摩院的連環槍擊案中，8名喪命的被害者裡有6 人是亞裔女性。對此，包括詹姆斯、林書豪及前美國總統歐巴馬等人，都同聲譴責這樣仇視亞裔的行為。

21歲白人男子朗恩（Robert Aaron Long），16日在美國南部喬治亞洲（Georgia）的按摩水療館殺害包含女性被害人在內的8人。

有關當局強調，槍手犯案的動機尚未確定，但槍擊事件讓亞裔美國人感到震驚。在2019冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延期間，亞裔美國人面臨性暴力增加的情況。

手握4枚美國職籃NBA冠軍戒指的洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在推文中說：「對於在亞特蘭大Aromatherapy Spa發生的事，我在今晚要對所有被害人的家屬和整個亞裔社群獻上我的慰問之意…那真的很愚蠢，同時也很悲慘。」

史上第一個進入NBA的華裔美籍球員林書豪，對於槍擊案十分痛心，他推文表達了他的沉痛與希望。

林書豪推文說：「這真的太讓人心碎了…為這個世界禱告。致我的亞裔美國人大家庭，請花點時間哀悼，但也請瞭解，你們是被關愛的、被看見的，且重要的。我們必須持續站出來、為此發聲、團結在一起，並為改變這一切努力。我們絕不能喪失希望。」

前美國總統歐巴馬今天表示，針對亞裔人士的暴力「必須停下」。

他在推文中說：「儘管槍手的動機還未確定，但被害人的身分，凸顯了反亞裔的暴力有驚人的增加，而那應該要被終止。」

曾角逐民主黨總統提名的台裔企業家楊安澤表示，他對槍擊案感到心碎。

楊安澤今天在時代廣場的記者會上表示，這「對全國各地來說，都是極具破壞性且讓人心碎的一天，尤其對亞裔美國人來說更是如此」。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）稱槍擊案是「國內的恐怖行動」，並說警方反恐部隊將被布署在紐約市周遭的亞洲社區。

美國眾議院議員史垂克蘭（Marilyn Strickland）在致詞中表示，槍擊案涉及她在國會中想要解決的一些議題，例如槍枝暴力、施加婦女的暴力行為，以及針對亞裔人士日益增加的暴力行為。史垂克蘭是首位當選美國國會議員的韓裔美籍女性。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1100318

(中央社)