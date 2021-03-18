一名居住在新北市的男子小吉（化名）2020年間與女友一同前往女友妹妹租屋處借宿，未料，小吉酒後卻以手指性侵側睡在地板的女友妹妹，直到女方被痛醒哭喊「不要」，他才停手。新北地院經審後，於2月23日依強制性交罪判3年5月。可上訴。

據判決書指出，小吉與女友於2020年某日借住女友妹妹的租屋處一晚，三人在住處飲酒後，小吉與女友睡在床上，女友妹妹則睡在床邊的地板上，未料，小吉半夜睡醒，見其妹妹熟睡，竟起色心，出手褪去女方的外褲與內褲，偷偷將手指伸入其下體，雖女方立刻嚇醒，哭喊「不要」且出手制止，小吉仍不顧意願，持續指侵，直到女友因動靜醒來出言制止，小吉才罷手。

女方更控訴，事發過後她躲在浴室將近1小時，不停聽到外頭傳來姐姐對小吉的辱罵聲，包括，「你真的是畜生」、「我沒辦法跟你當家人，你現在滾出去」，而事後姊姊也不停向她致歉。案經被害人報警後，由新北地檢署偵辦起訴。

對此，小吉不否認有將手指伸入女方下體，但否認強制性交；小吉辯駁，他先看到女方做著愛撫動作，他才跟著一起撫摸對方身體，女方也發出舒服的呻吟聲，聲音越來越大聲吵醒女友，女友爆罵他一頓，他隨即停手。

新北地院審理時，判定小吉犯罪屬實，供詞反覆因此不予採信，考量其任職工程師，經濟狀況小康，依強制性交罪判3年5月徒刑，可上訴。

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(中時新聞網)