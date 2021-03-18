擔任弘道老人公益大使的盧廣仲，除了在此休息午餐外，也體驗捏麵人DIY，更獲贈巫家捏麵館老闆製作的客製化捏麵人，讓盧廣仲又驚又喜。(吳建輝攝)

參與環島高齡88歲的蔡榮堃，這是他第三次參加不老騎士環島，他說年輕時就曾經環島，現在雖然人老了，但心不老，鼓勵所有「年輕」人，不管幾歲都要勇於追夢。(吳建輝攝)

弘道老人福利基金會舉辦「不老騎士為愛千里」，18日清晨由知名歌手盧廣仲領騎，與28位平均72歲的弘道長輩，從台中市出發，騎乘機車一路往南，約10點左右抵達彰化的「巫家捏麵館」，盧廣仲表示，騎乘過程讓他回想到大學時期與同學們從台北騎車到新竹，滿滿回憶湧上心頭，他今天就像所有長輩的「同學」一樣，一起創造回憶，熱血追夢。

擔任弘道老人公益大使的盧廣仲，18日上午率領28位長輩浩浩蕩蕩抵達彰化巫家捏麵館，溪湖鎮長黃瑞珠等人夾道歡迎，除了在此休息午餐外，也體驗捏麵人DIY，更獲贈巫家捏麵館老闆製作的客製化捏麵人，讓盧廣仲又驚又喜，這也是他第一次體驗捏麵人，現場捏了一顆荷包蛋。

盧廣仲接受聯訪時表示，他大概有8、9年沒有騎這麼遠的機車了，讓他回想到大學時期，今天能夠陪伴這麼多熱血長輩一起圓夢，他覺得相當有意義，今天體驗捏麵人的時候，捏了一顆荷包蛋，因為早期到台北打拼，每天都會自己煎荷包蛋吃，算是一個回憶。

盧廣仲說，去年受邀擔任不老騎士公益大使，但因為檔期不允許，只能陪同長輩騎乘台中到彰化這段，希望親自位所有長輩加油打氣，也希望大家能一起響應弘道「獨居弱勢長輩餐食服務」，希望活動可以獲得大家的共鳴及更多支持。

而參與環島高齡88歲的蔡榮堃，這是他第三次參加不老騎士環島，他說年輕時就曾經環島，現在雖然人老了，但心不老，鼓勵所有「年輕」人，不管幾歲都要勇於追夢。

而負責交管的「勁戰騎士俱樂部」，將全程陪同長輩們完成10天環島的行程，知名網紅含羞草日記「戰神駿」也是其中一員，他說俱樂部的夥伴們集結北中南車友，全程陪同長輩騎乘，沿路協助交通指揮等任務，這也是俱樂部第6次參與了，相當有意義。

責交管的「勁戰騎士俱樂部」，將全程陪同長輩們完成10天環島的行程，知名網紅含羞草日記「戰神駿」(右3)也是其中一員。(吳建輝攝)

所有長輩開心與弘道公益大使盧廣仲合影。(吳建輝攝)

(中時 )