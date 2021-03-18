許多人追求光滑無毛髮的身體，會做除毛美容，但1名熱蠟除毛業者控訴，她日前收到1名客人在LINE上先做諮詢，對方先是稱下體的毛髮很雜亂，她詢問大概長度後，對方下秒竟直接打視訊電話並要求她看一下，她拒接後回應「諮詢就諮詢，在那邊視訊，你看泌尿科有在視訊的？」狠嗆對方。

該熱蠟除毛店家在臉書「爆怨公社」發文表示，他日前遇到一名奇怪的客人，該客人先在LINE上與他諮詢，客人說目前毛髮「很多很亂」，他詢問長度有達0.5公分嗎？對方則回答有，接著對方竟要求可以視訊「你看一下」，接著就直接打視訊電話來，所幸因為他未加入對方好友，因此無法接通視訊。

1名熱蠟除毛業者控訴，1名客人直接打視訊電話要求業者看下體，讓業者相當不悅。（示意圖/Shutterstock提供）

1名熱蠟除毛業者控訴，1名客人直接打視訊電話要求業者看下體，讓業者相當不悅。（示意圖/Shutterstock提供）

該店家之後回說「諮詢就諮詢，在那邊視訊，你看泌尿科有在視訊的？」對方之後還誇張地問「陰莖正常長（毛髮）場嗎」，還說「刮過都亂長，原本沒有的地方都長」，毫無邏輯的內容讓他最後怒嗆要封鎖，最後該客人還不死心地問何時有空：他之後在臉書無奈地說「每次遇到騷擾的真的超厭世，人模人樣的為什麼要騷擾別人？」

許多網友則留言說，「這根本就是性騷擾了」、「直接提告了八」、「應該與他視訊，然後偷偷錄下來」、「這感覺就是來搭訕的」；原PO之後也在留言處補充說，「前陣子每週都會碰到奇怪的人，好不容易這個月沒有了」，不料此次卻遇到更誇張，直接要求視訊的客人，讓他哭笑不得。

(中時新聞網)