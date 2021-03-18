新北市一名陳姓男子2019年將申辦的手機、SIM卡賣給名為「小胖」的男子，未料，小胖竟意圖詐騙一名年約70歲許姓老翁，老翁誤信自己手機欠費、個資遭盜用，半年來遭詐1億7000多萬，基隆地檢近日偵結，陳男被依幫助詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，陳男2019年6月向電信公司申辦門號，並以1000元代價賣給小胖，小胖取得SIM卡後，卻心生歹念，陸續撥電話給許姓老翁詐稱，其手機欠費、個資遭盜用，要求老翁依照指示，將他加為Line好友。

檢警調查，小胖偽裝為「林副隊長」要求老翁再加入另一位名為「黃老師」的好友，詐騙集團以「黃老師」名義，陸續要求老翁匯款，時間長半年之久，總計40筆交易紀錄，其中38筆多是百萬元起跳，金額最少42萬元，最多高達600多萬元，總計匯出1億7896萬1180元。

許姓老翁意識自己遭騙，立即報警處理，檢方偵訊時，陳男坦承犯行，基隆地檢近日偵結，認定陳涉犯幫助詐欺罪，而陳2017年曾因公共危險案件入獄服刑，5年內故意再犯詐欺罪，為累犯，檢方建請法官加重其刑。

(中時 )