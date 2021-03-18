在竹東開設「瓦當人文書屋」的陳晏華說，經營獨立書店十分不易。（羅浚濱攝）

在竹東鎮的「瓦當人文書屋」，湛藍色大門，窗上貼著搶眼的「本」字，是很有特色的獨立書屋。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局在「世界閱讀日」規畫6大主題系列活動，其中「讀獨書店好時光」結合縣內8家獨立書店，進行主題書展、店長私房講座及作家講堂等活動，在北埔和竹東各有1家很有特色的獨立書店，負責人都說經營十分不易！

縣長楊文科表示，現代人多使用3C產品接受資訊，實體書店逐漸變少，新竹縣目前有8家獨立書店，有這群人用對書籍的熱愛，持續耕耘實體書店，希望大小朋友以行動加以支持，並從閱讀中找到內心的平靜！

陳萬成與高美玉夫妻開設的「藍鵲書房」，老房子旁有株老樟樹，成為北埔老街上絕美風景。陳萬成說，開書店是想把北埔美好事物分享出去，經常舉辦讀書會、古蹟走讀、守護秀巒山等藝文活動，讓在地人重新認識家鄉，書店成為外來人認識北埔的窗口。

陳萬成表示，這次世界閱讀日將辦理「為自己而讀」主題展，展出有關大自然、書寫、手做相關書籍，期望人們不只為了升學和工作閱讀，挑一本自己想看的書。

竹東高中附近大林路上的獨立書店「瓦當人文書屋」，由余曉倫與陳晏華夫妻經營，湛藍色大門，窗上貼著搶眼的「本」字，店內多販售人文類、哲學、歷史類書籍及文創商品，並利用二手家具，打造居家讀書環境氛圍。

陳晏華表示，她與丈夫都非常熱愛看書，便產生開設書店想法，7年前，她辭去台北出版業編輯工作，來到先生的故鄉開書店，每幾周舉辦分享會、讀書會也邀請文藝作家演講，希望帶動當地閱讀風氣。

陳晏華直言，經營獨立書店十分不易，過去活動常出現門可羅雀情形，這2、3年感覺竹東藝文風氣逐漸濃厚，20日下午將辦主題講座，4月舉辦「台灣加油」主題書展。

(中時 )