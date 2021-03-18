三年一科蘇厝第一代天府真護宮五朝王醮南瀛船祭文化節，18日舉行取水請王儀式。（劉秀芬攝）

台南安定區蘇厝第一代天府真護宮，19日舉行王船祭的溪邊請王儀式，一大早包括神轎、大旗、王船及醮典的相關主事人員，齊聚曾文溪畔，進行取水請王儀式，下午再大陣仗前往柳營代天院謁祖請王，宣告王船祭的正式啟動。

真護宮主委陳榮春說，請王儀式結束後，20日將展開第1天的遶境活動，當天晚上駐駕大灣廣護宮，21日進行第2天的遶境，晚上回到真護宮，隨後於23日清晨正式起鼓入醮、27日下午普渡、28日上午送王，火化王船，隨後謝燈篙，整個醮典也將圓滿落幕。

三年一科的真護宮王船祭，今年再度登場，歷經筊選主會人員、打造王船及王船開光點眼後，18日正式進入王船祭的重頭戲，曾文溪邊請王的儀式。

醮典的主會人員及廟方的主事人員，陪同大旗、神轎、王船等，從真護宮出發，一路浩浩蕩蕩前往曾文溪邊，隨後展開取水請王的相關儀式，醮典人員更深入曾文溪邊取水，完成儀式後，一行人再敲鑼打鼓，浩浩蕩蕩地回到廟內，順利的完成請王。

陳榮春表示，真護宮三年一科的辛丑科五朝王醮南瀛船祭文化節，今年雖然遇到疫情，但造醮是要護國祐民，真護宮作為台南五大香先鋒，即日起有一連串活動，雖然遇到疫情，要防疫也要顧民俗，希望透過五朝王醮的舉行，消除瘟疫，護國祐民，讓台灣的社會更祥和，大家能安居樂業。

三年一科蘇厝第一代天府真護宮五朝王醮南瀛船祭文化節，18日舉行取水請王儀式，特別的是，今年有主壇首、主普首都是女性，還有兩位女性建醮顧問。（劉秀芬攝）

三年一科蘇厝第一代天府真護宮五朝王醮南瀛船祭文化節，18日舉行取水請王儀式。（劉秀芬攝）

(中時 )