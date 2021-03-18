民進黨立委王定宇與民進黨新聞部主任顏若芳遭爆同居疑雲，兩人以「分租」自清，王定宇今接受電台專訪時提到，如果要講同住屋簷下，他讀成大時跟學弟妹分租，當時開玩笑是同居關係，其中有一個學妹就是某中部現任女立委。對於遭影射，民進黨立委何欣純受訪表示，當時是大學生想省錢，而且還有其他學姊一起分租，不能拿來類比，王定宇應該把事情講清楚，「到最後你說了100個謊，還是沒有辦法圓那個謊的時候，那才是最糟糕的事情。」

王定宇今接受電台專訪再度澄清與顏若芳同居疑雲，強調跟顏若芳就像哥們一樣，還自爆在成大就讀時，就曾經跟學弟妹一起分租3房2廳的房子，其中有一位是現任中部某立委，當時一起同住在屋簷下，那才叫「同居」。

對此，何欣純表示，大學生時代確實為了省錢，分租公寓、房子很普遍，因當時大學社團認識王定宇，所以一起分租房間，不過，當時分租不是只有她跟王定宇，還有另位一位學姊，4個人分租3間房間，事情要講清楚，兩件事情不能這樣類比。

對於被王定宇爆料大學時代曾分租一事，何欣純無奈表示，非常意外跟震驚，怎麼會把以前的事情拿出來講，甚至扯到她身上，其實王定宇只要把事情說清楚就好，不必要扯到其他人。

何欣純強調，王定宇不必要這樣東扯西扯，說了100個謊還是沒辦法圓那個謊，才是最糟糕的事情。面對無端被牽扯，何欣純笑稱，「要去買豬腳麵線回來改運」。

(中時 )