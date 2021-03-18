台日桌球CP福原愛、江宏傑爆出4年婚變，女方遭直擊和長相神似大谷翔平的高帥男同遊橫濱，事件爆發後，該名男子遭到日本網友瘋狂肉搜，大家都對他的身分感到十分好奇，同公司的職員也透露，男子個人資料的大頭照突然消失，疑似是為了避風頭。

據日媒報導，男子和福原愛的照片曝光後，生活受到嚴重影響，27歲的他目前正在某間大型商社工作，有同公司職員指出，照理說公司人員的名單系統，上面應該都會有大頭照，但事發後男子的照片突然消失，廉社群平台上的照片都全部刪除。

然而公司內部早已傳言滿天飛，瘋傳消息「A(男子)就是和福原愛一起出去的那個人」，許多同事基於八卦心態會去看男子的照片，卻發現「沒有照片了」，男子更遭爆料，一開始傳他是菁英白領，年收入高達400萬台幣，卻被發現他和福原愛約會開的車其實是租來的。

由於還車之後，車主發現車身有明顯摩擦痕跡，車內還遺留髮圈，懷疑事福原愛留下的，隨即傳訊聯絡對方，同時索討5萬日幣維修費用，沒想到男子卻已讀不回，就算最後有賠錢，還是沒有給足5萬，讓車主氣得踢爆此事。

(中時新聞網)