根據交通部道路交通安全督導委員會統計，2020年全國道路交通安全事故超過36萬件，因交通事故造成死亡人數高達3000人；為了減少交通事故發生，立法委員許淑華號招含羞草日記的草爺等網紅，一齊擦亮草屯鎮的反光鏡，響應國際青商會「擦亮世界的角落」活動。

許淑華以身為南投女國際青年商會第20屆會長及現任交委身份出席並響應活動，因應329青年節即將到來，國際青年商會中華民國總會自2018年發起「擦亮世界的角落」活動，至今已邁入第4年，目的是為了響應聯合國SDGs第11項目標「永續城市」，提倡城市居住兼容性，呼籲提升交通安全。

許淑華說，南投女青商相當熱心，希望透過在縣內清理反光鏡作為起手式，讓更多人注意到交通安全的重要，他身為前會長感到十分光榮；也和網紅合作，將這次有意義的活動拍成影片，期待民眾一起來關注此議題。

由國際青年商會中華民國總會發起的「擦亮世界的角落」公益活動，自2018年以來擦亮全台6715面反光鏡；南投女國際青年商會長李宜靜指出，青商會是由18歲到40歲的青年人所組成的國際性組織，長期以來帶領年輕人投入社會公益，更攜家帶眷響應第4屆「擦亮世界的角落」活動，走遍台灣大街小巷擦亮反光鏡，守護用路人。

含羞草日記團員表示，身為在地人、在地團體，他們是一次清理反光鏡，這樣的概念很好，也呼籲民眾不要去損毀、噴塗反光鏡，他們將持續投入在地公益。

(中時 )