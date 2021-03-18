民進黨今表示，台中市長盧秀燕說，「如果中央執意興建核四在台中，我堅決反對」，但是民進黨從未打算重啟核四， 蘇貞昌院長也早已說明、否認。這完全是顛倒是非、黑的說成白的。

民進黨指出，說要在台中重啟核四的人，是前總統馬英九。是馬英九對著媒體說「應該要」，大家都看到了。盧市長反而說是「中央執意」要重啟，這完全是顛倒是非、黑的說成白的。

民進黨反問，還是大家都誤會了？盧市長說的「中央」，是「國民黨中央」？那可能需要國民黨主席江啟臣講清楚、說明白了。

民進黨表示，遺憾的是，江主席不僅神隱，不敢面對全國人民，也忘記自己是台中市民選出來的立委，不願向台中人民表態自己的立場。更誇張的是，國民黨還瞎扯民進黨在2006年編列預算興建核四，扭曲事實。

民進黨強調，事實是，2001年，國民黨是國會多數，強勢通過重啟核四。2006年民進黨執政，才不得已按照國會的決議編列預算。民進黨一直主張停建核四、國民黨一直主張重啟核四，如果重啟核四到現在仍然是國民黨的主張，就請國民黨大聲說出來，請江啟臣主席勇敢向人民表態。

(中時 )