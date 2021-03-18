後龍英才書院供奉文昌帝君，保佑士人就學應考順利。（謝明俊攝）

受疫情影響，苗栗後龍英才書院參觀人潮大幅衰減，苗栗縣政府為吸引遊客回流，特別結合縣內終身學習課程，規畫假日藝文展演活動，邀請學校、社區大學、幸福學院等終身學習團體，從4月起每月第1個周6在書院展演，藉以拓展藝文欣賞人口，振興觀光產業。

位在後龍鎮高鐵3路的英才書院，前身是在光緒15年，也就是1889年借用文昌祠設置英才書院，並聘請宿儒謝維岳擔任山長（院長），後因台灣割讓給日本，日兵強占文昌祠為駐地，使得書院停擺無疾而終。至2015年，苗栗縣政府選在後龍鎮豐富、校椅、新民等3里交界處重建英才書院，雖非故有書院遺址，但傳承苗栗文風的使命依舊，苗栗縣政府也將英才書院打造成縣內重要觀光據點，每年並舉行士子開中門、鹿鳴宴等活動，用來鼓勵縣內文風。

縣府表示，英才書院內祭祀文昌帝君，是保護文運與庇佑考試的神祇，在古時科舉進仕的年代，讀書人必供奉文昌神，每逢考季士子赴京趕考都會到廟裡拜拜祈求金榜題名，也希望吸引民眾及學子入院祈福，共同提振縣內觀光產業。

英才書院自2017年11月起開放免費參觀後，吸引大批遊客前來，至去年因新冠疫情影響觀光旅遊意願，觀光人潮大減，為了吸引人潮回流，苗栗縣政府規劃假日藝文展演活動，邀請學校、社區大學、幸福學院等終身學習團體，自四月起的每月第1個周至書院展演。

假日藝文展演團體及節目，包括在縣內非常受歡迎的後龍同光國小數位樂團及薩克斯風演奏，苗栗縣社區大學薩克斯及陶笛演奏，圳頭國小的傳統布偶戲、僑成國小的陶笛，苗栗陶笛樂團的陶笛演奏、大明社區大學的烏克麗麗與吉他，後龍國小的扯鈴及幸福學院、頭份天主堂蒲公英陶笛團的陶笛等等。

後龍英才書院主奉大成先師孔子，是苗栗縣內獎勵文風的重要象徵之一。（謝明俊攝）

後龍英才書院歷經戰亂影響停辦，至2015年才擇址重建。（謝明俊攝）

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