中部各地水情拉警報，各單位都相當頭痛，位在南投縣仁愛鄉的親愛國小，地處偏鄉從本月初開始就沒水可用。校方近日緊急調度自來水車上山，解決廚房供餐和近百名學童民生問題，親愛國小校長詹素娥17日表示，他們位於濁水溪上游水源地，卻無水可用，期望政府重視水資源議題。

詹素娥表示，上禮拜五就發現包括親愛部落、學校的水塔存水量岌岌可危，供應學校水源的蓄水池，裡頭幾乎全空，整個部落要沒水可用，緊急向埔里自來水公司申請8噸水，主要是學校廚房等民生用水，於16日順利運到山上，目前預估這樣的水量可以用上約2周。

大缺水讓親愛國小的小朋友上課、上廁所頗為不便，小朋友們舀水沖馬桶，包括沖廁所、洗手都很克難，學校飲水機的插頭也都暫時拔掉，希望盡量節水，師生一起共體時艱。學生們懂事的說，在學校把吃完飯的髒碗盤先用衛生紙擦乾淨，然後帶回家洗，就可以省水了。

親愛部落村長潘筱玉說，中部太久沒有下雨，導致部落源頭的水量大減，此處的水源一部分來自山泉水，二則是部落社區供應水源，長期以來使用就很緊繃。未來如果再不下雨，不只國小，整個部落約1000人的農業生產和民生會出問題，透過這次水情警報，希望中央和地方政府能重視水資源分配問題，解決城鄉用水差距。

投縣府教育處則表示，近日陸續調配桶裝水上山，也會和水利署等相關單位溝通做計畫，就親愛國小、親愛部落的水源輸送做長遠性的規劃。

(中時 )