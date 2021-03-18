中華電信將於3月23~26日參加亞洲最大智慧城市專業展「2021智慧城市展」，並將以「智慧空中無人機」項目，拉開今年中華電信智慧城市展序幕。

中華電信表示，這次展覽將展現中華電信與國際5G智慧物聯網接軌的二大擘劃藍圖「5G智慧應用」10大精采應用及「智慧城市」7大卓越項目，展現中華電信5G創新應用能力，與智慧生活的應用軟實力。

中華電信自從2020年6月5G正式開台以來，除運用本身超前部署的5G電信基礎建設，及資通訊二者雄厚整合核心能力，採取廣結盟策略，和國內外產業共同協作5G人工智慧物聯網（5G AIoT）創新應用，已有傲視全球的豐碩成果。

其中，廣結盟無人機廠商，搭配中華電信行動通訊網路、雲端服務、AI分析等應用技術，發展智慧空中（無人機）巡檢解決方案，如場域巡檢、設施檢驗等，可代替人員趕往現場，利用可見光影像及紅外線熱顯像等設備，把現場影像即時回傳至中華電信無人機機隊管理系統（DFMS: Drone Fleet Management System），透過AI分析影像及數據資料，提供指揮人員決策依據，為惡劣環境或受限空間因素無法快速到達的場域提供智慧化作業，大幅提升公共安全。

另外，中華電也將在25日舉辦的「5G AIoT智慧城市及跨境物聯網應用」論壇，分享中華電信建置的全球首座落地5G企業專網應用場域「日月光5G mmWave智慧工廠」，以大幅推動台灣網通產業的競爭力，成為全球產業焦點的成功案例。該論壇並將延伸至跨境物聯網整合方案，安排與美國及歐洲合作電信業者線上共同分享全球跨境物聯網應用趨勢及案例。

中華電信表示，期待利用此年度全球盛會，以線上及線下虛實整合，突破新冠肺炎疫情重圍，促進台灣5G AIoT產業成為國際重要供應。

(工商 )