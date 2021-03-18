天使隊大谷翔平今日以打者身分出賽熱身賽，面對水手擔任第一棒、指定打擊，此戰敲1安另有1保送，還有1次盜壘成功，他在春訓的打擊率6成相當火燙，新任總管米納斯安（Perry Minasian）則說不意外他的表現，還透露相當喜愛他。

大谷翔平今年重返「二刀流」，不僅投球逐漸恢復水準，打擊更是恐怖，熱身賽至今20打數敲出12支安打，其中包含4轟，另有2保送、7打點，僅被三振2次，今日還跑出今年首盜，目前打擊率剛好6成，OPS高達1.809。

米納斯安去年才剛接下天使總管，對大谷翔平相當關注，對於他令人驚豔的春訓表現，米納斯安說他自己一點都不驚訝，「他在休季期間相當努力，所以我對他充滿信心，在春訓時也非常有效率的練習，我喜歡他現在身體健康的狀態，比過去強壯許多。」

米納斯安還說，「我認為他現在狀態非常好，很有自信，跟隊友相處互動都很棒，我認為他每天都在享受自己，他在春訓有好的開始，也希望一直持續下去。」

(中時 )