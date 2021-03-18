110年大溪區公所交通管制說明圖。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

110年蘆竹區公所清明接駁車交管示意圖。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

110年楊梅區掃墓公車路線圖。(交通局提供／蔡依珍桃園傳真)

清明節將至，為方便民眾祭祖掃墓，桃園市政府交通局於楊梅、蘆竹、大溪區提供清明掃墓接駁專車，免費接送掃墓民眾往返墓區，以減少民眾使用私人運具，歡迎掃墓民眾多加利用。

因應清明掃墓可能帶來人潮聚集等問題，又適逢新型冠狀肺炎疫情，桃園市府民政局在各公墓、納骨塔或生命紀念園區等地採取人潮分流及疏散對策，除停辦聯合法會外，交通局也提早在3月份辦妥墓地、停車場清整作業，讓民眾能夠提早掃墓，且有3個星期的周末假日彈性運用，分散掃墓人潮。

交通局也配合區公所需求，推出掃墓專車，包括蘆竹區「機捷山鼻站-山外路(至外社街口)-蘆竹生命紀念園區」、「山腳街-山外路-肉品市場-蘆竹生命紀念園區」、楊梅區「中山南路800巷口-楊梅生命紀念園區」及大溪區「大溪橋頭停車場-第一公墓」等4條路線，蘆竹區、楊梅區採隨招隨停方式，大溪區採既有站牌停靠方式服務掃墓民眾。

各路線行駛時間如下：

蘆竹區：110年3月20-21日、27-28日、4月2-4日等7日之每日7-14時，班距約為10~15分鐘一班。

楊梅區：110年3月27日7-12時，班距約為15~20分鐘一班。

大溪區：110年3月20-21日、27-28日、4月2-4日等7日之每日7-14時，班距約為20~30分鐘一班。

交通局長劉慶豐呼籲民眾，請多利用大眾運輸接駁，以減少公墓周邊道路負荷，並配合警察局周邊管制措施有效紓解車潮，使掃墓的民眾可以順利抵達、平安返家。提醒民眾若有發燒或呼吸道疾病等症狀，以及屬於居家隔離、居家檢疫或自主健康管理期間者，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫請電洽1922防疫專線或本府衛生局協助(電話0800-033355)，請勿搭乘大眾運輸工具，以降低疫情擴散風險。

(中時 )