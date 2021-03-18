多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表 0.10.2版本更新，推出全新「大狩獵」臨時戰鬥類型，義大利主力艦第二部曲活動，遊戲視覺效果上也進行了大幅度的更新，讓玩家體會煥然一新的效果。

全新「大狩獵」戰鬥類型是去年萬聖節所推出的「奪鑰之戰」戰鬥類型翻新版，在此新戰鬥類型中，16 名玩家將與電腦控制的猛獸並肩作戰，於巨大的 Polygon（多角之域）地圖上進行對抗。玩家能獨自一人加入戰鬥，但可以在戰鬥中與其他玩家直接組隊。或者，玩家也能夠以分艦隊加入戰鬥，但分艦隊的隊友們需要在地圖上找到彼此並組隊。

戰鬥中只要順利摧毀猛獸、其他玩家或者Boss 戰艦Aurora，玩家將獲得一種暫時性資源 — 戰鬥點數。玩家累積了特定數量的戰鬥點數後，將可於戰鬥中直接使用戰鬥點數來強化戰艦，或者選擇保留點數到軍械庫中兌換獎勵。

0.10.2 版本更新中，遊戲內所有的視覺效果都進行大規模的更新，從彈道示蹤、艦上起火、炮火、水面濺射到防空炮爆炸，都已全面進行提升。另外，0.10.2版本也新增了以下視覺效過，包括跳彈、艦上火災、命中裝甲區、武器失去作用，以及「傷害控制小組」、「維修小組」、「主炮裝填助推器」、「防禦用對空火力」、「水底搜索」等消耗品作用時的效果。

另一方面，義大利主力艦於上個月釋出的0.10.1版本更新中首次登場， 而搶先體驗階段將持續至0.10.2版本，玩家將能繼續體驗VIII至IX階的義大利主力艦。玩家可以藉由完成戰鬥任務獲得「義大利主力艦」貨櫃，有機會從貨櫃中獲得加值戰艦(VI 階Leone、VII 階Duca degli Abruzzi、VIII 階Roma或者IX 階Marco Polo)，特殊信號旗，免費經驗值，Regia Marina迷彩，加值帳號天數以及達布隆。

(科技)