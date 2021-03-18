為了與東京的迪士尼樂園分庭抗禮，大阪環球影城(USJ)特別砸重金，耗資5.5億美元新增建的任天堂樂園區。先前，因新冠疫情被迫延宕開幕，現在終於在18日與大家見面。

這座超級任天堂世界，是全世界首座以任天堂(Nintendo )電玩遊戲角色為主。同時，瑪利歐賽車系列遊樂設備，也實體化的結合影音聲光效果，並請來任天堂王牌遊戲設計師，親自打造如同電玩遊戲一樣，可讓遊客身歷其境。

按廣受歡迎角色，奇諾比奧蘑菇原型打造的咖啡廳，也是大阪環球影城內，擁有最多座位的餐廳。加上全球僅此一間的瑪利歐咖啡與商店，就是要吸引消費者，心甘情願地掏出腰包來購買。

另外，大魔王庫巴的城堡園遊設施，跟電玩裏的水管一樣，要通過層層考驗才能抵達瑪利歐卡丁車世界。遊客戴上AR（Augmented Reality）擴增實境的眼鏡後，再坐上卡丁車，透過AR眼鏡所看到的虛擬影像，就像是真得一樣。

超任遊樂區的另個亮點，就是一個大約30美元，共有六種造型的大力丸通關手環(power-up band)。遊客戴上這種大力丸手環，與專屬APP連動後，就可以在園區內玩闖關遊戲。

為了炒熱氣氛，2021年元月起，欲前往USJ的遊客，也有機會坐到JR西日本，車身印滿超級任天堂世界內，瑪利歐等遊戲主角圖案的彩繪列車。

(時報資訊)