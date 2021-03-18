內政部上午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過曾獲荷蘭「皇家藝術獎」的新銳藝術家荷蘭籍楊先生等5位高級專業人才，歸化我國國籍。自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有176名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計5名，包括教育領域2名、文化領域1名、科技領域1名、經濟領域1名。其中荷蘭籍楊先生曾3次獲得荷蘭國家藝術基金會BKVB獎金，並於2007年獲得荷蘭藝術最高獎項「皇家藝術獎」，該獎項旨在鼓勵年輕、有才華之新銳藝術家，由荷蘭國王威廉三世於1987年創設，歷史悠久且具代表性。楊先生另於2017年在台成立「帕斯卡的藝術工坊」，著重藝術與品德教育，鼓勵學員發揮創意及探討藝術的各種可能性，為台灣畫壇注入新的生命。

內政部也說，美國籍郝先生專長資訊系統設計、區塊鏈及資訊安全，均為我國產業重要領域。郝先生現職為資深軟體工程師，對於教育數位化及線上學習平台具有相當經驗與才能，並積極開發開源軟體，所協助開發的區塊鏈客戶端程式已為「美國國土安全部」及「比爾及梅琳達蓋茲基金會」所採用，其專長與實務經驗有助於我國相關產業發展。

內政部表示，高級專業人才歸化取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。為便利國際高級專業人才了解相關資訊，內政部戶政司全球資訊網設有高級專業人才申請歸化國籍專區，歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港臺灣人，齊心為台灣這塊土地一同努力。

(中時 )