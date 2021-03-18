「總裁」傻裡傻氣，深獲遊客喜歡，還會作弄她一起拍照。（花蓮愛狗人士林小慧提供／王志偉花蓮傳真）

總裁被阿伯送到醫院時，已傷重不治，遺體已送解剖。（愛狗人士林小慧提供／王志偉花蓮傳真）

飼主陳姓阿伯平日在七星潭風景區賣椰子水，想起愛女「總裁」被打死，不禁悲從中來。（愛狗人士林小慧提供／王志偉花蓮傳真）

「又打又踹、往死裡打，狗活活被打死」、「大家一起幫忙把施暴人抓起來」、「狗是無辜的、人才是可怕⋯⋯」，昨有網友在地方各大臉書粉絲團發文並附上圖片，一隻名叫「總裁」的比特犬，長期跟著飼主在七星潭擺攤賣椰子水，深獲遊客歡迎，被繫繩等主人買便當回來時，突有隻「未繫繩」的臘腸犬闖進警戒範圍內遭咬傷，臘腸飼主博勃然大怒，拴住「總裁」頸圈後朝腹部猛踹，阿伯跪地求饒，仍不罷手，活活將祂打死。警方已調查，縣府動植物防疫說狗遺體送解剖，釐清死因，涉動保法部分將移送並開罰。

飼主陳姓阿伯平日在七星潭風景區賣椰子水，因沒有家人又是低收入戶，3年前領養當時才2個月大的母混種比特犬「總裁」，阿伯當祂是唯一家人陪伴，平日外出做生意都帶著狗，「總裁」傻裡傻氣，還會主動和遊客抱抱親親，近年在風景區聲名大噪，阿伯省吃儉用，讓愛犬喝牛奶、吃鮮肉補充營養，養的白嫩可愛。

愛狗人士林小慧在社團ＰＯ出訊息，3月初阿伯外出將「總裁」綁在摩托車的鐵架上，未料有隻「未繫繩」的臘腸犬，疑似主動跑到「總裁」旁邊玩耍，但因比特犬天性警戒心強，又較不親狗，不慎咬傷臘腸，一旁梅姓飼主撞見後，憤怒向前抓住總裁的項圈並直接朝肚子猛踹。

阿伯看到這幕，聽到狗慘叫聲後，抱著躺在地上的愛犬求饒，但施暴者似乎不罷休，還不讓阿伯送醫，直到警方趕到才住手，但為時已晚，「總裁」當街被活活踹死斷氣。林小慧在貼文中提到，阿伯當時看到總裁傷重、臘腸有受傷沒有生命危險，急著要牽機車載狗去動物醫院，「但對方搶走阿伯的機車鑰匙不還，就這樣總裁活活被打死，想救都沒辦法。」

阿伯今受訪時傷心說，抱著牠癱軟身體，放在堆滿椰子的推車上送到醫院，可惜真的沒救了。阿伯說，事情發生至今仍無法入睡，也無法正常吃飯，雖然已經報警提告，但捨不得「總裁」愛女就這樣走了⋯⋯。

林小慧將「總裁」慘死的事發經過及圖文發布臉書，「網友拳頭都硬了」，但她說，發文是希望能獲得更多相關單位的重視，狗咬狗事件難免，況且阿伯的狗是綁著並非放任其飼養，當時是對方的狗沒有綁，事件可以追究賠償問題，但絕不能「動用私刑」將狗活活打死。

花蓮警方表示，事件發生在3月1日，已受理報案朝毀損罪偵辦；縣府動植物防疫所長周黃得榮說，2日已將遺體送台大解剖，針對雙方爭議將由警方進入民事訴訟，至於明顯涉及動保法部分，待報告回來後會進行行政釐清，並就施暴、虐待或騷擾事實給予行政處分，刑事部分則會送法院裁決。

(中時 )