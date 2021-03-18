隨著房地產市場買氣噴發，帶動室內設計產業跟著蓬勃發展，全台從事室內設計相關產業預估超過20萬人，惟該產業目前只有「乙級技術士」證照，卻沒有「室內設計技師」證照。因此，中華民國室內設計裝修公會全國聯合會明（3/19）日發起「籲請行政院加速完成專技國考新增『室內設計技師』類科自行車環島連署活動」，爭取專技國考！

中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長陳銘達表示，室內設計專業教育正式走入高等教育殿堂迄今已有35年，每年大學及碩士畢業生約有2000人，但在現行的制度下，他們只能參加等同高職畢業學力的「乙級技術士」技能檢定考試，如此不但否定了室內設計高等專業教育的價值，也大大限縮了室內設計業的長遠發展。

陳銘達強調，室內設計「乙級技術士」初始是為了過渡到「室內設計師」而設，原本政府計畫十年完成，但由於立法遙遙無期，產學界乃有「走向街頭」的聲音，為避免業界學界走向街頭耗費社會資源，因此串連全國各縣市室內設計公會發起「籲請行政院加速完成專技國考新增『室內設計技師』類科自行車環島連署活動」，期望政府能實現對室內設計產業的承諾，同時讓室內設計相關產業正常穩定發展。

執行單位-台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立表示，此次九天八夜自行車環島連署活動於3/19從台中市政府前廣場大會師後啟程，沿途經過彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、花蓮、宜蘭、基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗等，與各縣市室內設計公會代表及大專院校學者教授進行聯合簽署儀式，並於3/27返回台中市府遞交連署書儀式，籲請全國室內設計裝修公會的會員及室內設計系所的學生，共同響應自行車環島「連署」及「環島串接」活動。

(工商 )