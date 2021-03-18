因應即將到來的清明掃墓季，新竹市大坪頂永生園將湧入數以萬計的人潮與車潮，市府為讓交通順暢，規畫於3月20日起至4月4日的假日期間，於大坪頂停車場實施總量管制，並在三姓橋路兩側路邊開放停車、元培街148巷口提供接駁車服務，民眾可多加利用。

市府民政處長李季縈表示，大坪頂納骨塔新建工程尚在進行中，停車位勢必大幅縮減，且由於疫情趨緩的關係，近日到大坪頂祭祖的車潮已經湧現，為減少塞車情形，市府特別規畫路邊停車、提供接駁專車並廣播提醒民眾祭祖完畢盡速離開，以提高停車空間的周轉率，讓大家都能有個愉快的掃墓祭祖假期。

民政處表示，今年大坪頂永生園周邊路口的交通管制時間為3月20、21、27、28日及4月2、3、4日共計7天，當天上午8時至下午5時。管制時間內大坪頂將採取停車場總量管制，如停車場滿位時，將暫時管制汽車上山，同時三姓橋路也將開放兩側停車。

汽車部分採單向管制，香村路只進不出、中華路五段331巷只出不進，元培街148巷僅供接駁車及機車通行，路邊禁止車輛停放。

另，市府也將於元培街148巷口設置接駁車服務，接駁車行駛時間上山為上午8點至下午2點時，下山為上午8點30分至下午3點，15分鐘1班車，歡迎民眾多加利用。

民政處也提醒民眾，目前仍為防疫期間，民眾上山應配合保持清潔勤洗手、迅速祭祀不逗留等防疫措施，並請確實全程佩戴口罩，以維護大家的健康。

(中時 )