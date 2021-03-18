刑事局偵六隊副大隊長廖水池呼籲，民眾如有發現可疑不法毒品犯罪，能踴躍提出檢舉，共同為建構清新的無毒家園而努力。（盧金足攝）

警方到場查扣大麻活株362株、乾燥大麻花1282克，市價約1億6000多萬元。（盧金足攝）

最危險的地方就是最安全的地方，中打查獲以飲料店掩護之大麻製造工廠案。（盧金足攝）

警方破獲犯嫌以飲料店掩護種植大麻 市價逾億

中部打擊犯罪中心本來獲報要追查詐騙機房，卻意外查獲種植大麻的犯嫌，發現郭姓主嫌以飲料店做為掩護，在該店樓上種植大麻，不畏懼購買飲料的客人發現，查扣大麻活株362株、乾燥大麻花1282克，市價約1億6000多萬元，嫌犯辯稱自己常焦慮，才種大麻想自用， 警詢後依涉嫌《毒品危害防制條例罪嫌》移請台中地方檢察署偵辦。

中打表示，犯嫌以為最危險的地方就是最安全的地方，查獲以飲料店掩護之大麻製造工廠案，這起數量龐大的種植大麻案，三百多棵大麻 擺滿中部打擊犯罪中心，還有大麻風乾後的成品，警方表示，獲情資有不明人士於台中地區從事種植大麻，獲案後與警察清水分局共組專案小組，針對可能種植大麻地點實施蒐證。

刑事局偵六隊副大隊長廖水池指出，31歲郭男去年十月在梧棲區以每月兩萬多元向不知情的飲料店老闆分租二、三、四樓，改造成種植大麻的溫室，與39歲陳男、26歲張男選在二、三樓種大麻，四樓作為風乾大麻的工廠。

嫌犯向警方表示，學種大麻是向網路相關論壇學來的，否認自己販毒，辯稱是自己常有焦慮感，種大麻想自用，遭警斥為一派胡言，因為以其種植的大麻，大約三個月時間成長，種植後還會有風乾技術，何來自用，而且民房變大麻溫室，常散發異味與高電量引發注意。

警方到場查扣大麻活株362株、乾燥大麻花1282克，市價約1億6000多萬元，還有照明燈99盞及培養土等犯罪證物，警詢後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌移請台中地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後向台中地方法院聲請羈押，法院裁定郭嫌羈押，陳嫌、張嫌2萬元交保。

警方指出，大麻在國內為「毒品危害防制條例」所規範之第二級毒品，屬於中樞神經迷幻劑種類，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺及對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」等症狀。

不法集團為牟私利，鋌而走險大量投入種植，依據毒品危害防制條例第4條第2項規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；第12條規定意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處五年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，刑責相當嚴重。

警方提醒切勿以身試法，警方呼籲民眾如有發現可疑不法毒品犯罪，能踴躍提出檢舉，共同為建構清新的無毒家園而努力。

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(中時 )