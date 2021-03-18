美國總統拜登為了兌現對抗全球暖化的競選承諾，上任第一天就推翻前總統川普批准的加速推動與加拿大的「基石XL」（Keystone XL）輸油管建設計畫，不過這項舉動引來共和黨強烈反彈，美國21州共和黨檢察總長昨（17）日聯手提告拜登，指控他沒有權限推翻這項計畫，還譏諷拜登在執行「野心計畫」。

拜登上任後推翻川普批准的加速推動與加拿大的「基石XL」（Keystone XL）輸油管建設計畫，遭到加拿大反彈。

美國總統拜登上任第一天就簽署一系列應對全球暖化的行政命令，其中也包括推翻川普批准的美國與加拿大的「基石XL」輸油管建設計畫。「基石XL」輸油管計畫是從加拿大南部亞伯達省（Alberta）開始建造全長1,200英里的輸油管，沿途經過美國蒙大拿州（Montana）、南達科他州（South Dakota）等，最終延伸至德州墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast），將能協助將加拿大的原油運輸至美國。拜登當時撤銷川普時代的命令時，還惹加拿大不滿。

如今這項舉動也在國內引發反彈，綜合美國《國會山莊報》（The Hill）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，以德州、蒙大拿州為首的21個州檢察總長昨日聯手控告拜登，他們在訴狀中指出，撤銷這項跨邊境計畫的行動是國會的權責，指控拜登的決定隨性、反覆無常，無權在無視國會的意願下，執行「野心計畫」、重塑經濟。

他們也指控拜登的作為有可能剝奪各州、政府數百萬美元的收益，但至今卻沒有提出任何合理的解釋。蒙大拿州檢察總長柯努德森（Austin Knudsen）砲轟，這是拜登超越憲法角色、損害蒙大拿州民的另一例子。

參與提告的州幾乎都為共和黨當家，只有肯塔基州、堪薩斯州的州長為民主黨人，不過這2州的檢察總長同樣為共和黨籍。

拜登當時在行政命令中指出，保留輸油管損及美國國家利益，並且和他解決經濟、氣候等迫切問題的政策不一致。

反對者認為，不應該進口從焦油砂開採的原油，支持者則認為能夠創造就業機會及帶來收益。

負責營運的加拿大公司TC能源（TC Energy）已經表示會裁減1,000名員工。

(中時新聞網)