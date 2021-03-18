中華職棒32年火熱開打，南霸天統一獅今天(18日)交手完富邦悍將後，周末轉移至澄清湖主場，迎接味全龍跟中信兄弟輪流踢館，3場比賽將會由ELEVEN體育家族主播陳捷盛擔綱轉播服務，搭配江奕昌以及邱敏舜兩位教練為球迷帶來專業講評。

今晚6點30分獅隊迎戰富邦悍將，要來開箱新土投姚杰宏，他出身棒球名校文化大學，是校隊的王牌投手，去年季中選秀第五輪被統一獅選中，尚未代表球隊在二軍出賽，今晚隨即一軍初登板先發。

姚杰宏今年熱身賽對中信兄弟主投5局無失分、僅被敲出1支安打拿下勝投，表現優異得教練團肯定，看他不斷提升自己球速的能力，也令主播陳捷盛迫不及待想看他首戰的表現，因為能夠在菜鳥年獲得開季先發機會實在不簡單，希望他不要怯場投出好表現。

同樣是文化大學棒球校隊出身，蘇智傑近兩年打擊都維持高檔狀態，昨天對黃子鵬敲出第99支全壘打，今天要挑戰生涯百轟里程碑。

蘇智傑與陳傑憲、林安可組成的「外野三帥」打線火力威猛讓許多聯盟投手不敢大意，今晚富邦悍將先發派出洋投羅力，去年他面對統一先發５場拿3勝1敗防禦率3.41的成績，對獅子軍右打者有壓制力，但3人都是左打且在上個賽季對戰羅力有3成以上的打擊表現。

(中時 )