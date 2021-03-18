民進黨立委王定宇的同居風波引發討論，他今接受廣播節目時再度澄清，與民進黨前發言人顏若芳並非情侶關係，卻自爆大學時曾和「現任某中部女立委學妹」同住一屋。對此，同黨立委何欣純坦承，王定宇爆料的就是她，但反嗆不要扯到她，應誠實面對緋聞風爆。對此，宅神朱學恒震驚表示，現在是定宇毀滅戰嗎？

民進黨立委王定宇今（18）日接受廣播節目專訪，談租屋風波，再度澄清與同黨發言人顏若芳的關係，沒想到卻自爆，就讀成大時曾與現任某中部女立委同住3房2廳的房子，現在某中部女性立委是他學妹，兩人和另一個學弟同住，主要是想降低負擔，三人同住在一個屋簷下，「那才是真的同居。」

外界馬上聯想到，符合大學學妹、台中立委兩條件的是民進黨立委何欣純。而何欣純受訪時也承認王定宇指的就是她，但對王定宇莫名其妙將同居案扯到與她大學時期分租，感到相當意外且震驚，直言那時和王定宇一起住的不只她一人，還有學姐和第四人，而且那時的分租根本不能和顏若芳事件相比。何欣純毫不留情痛批王定宇，應該要對國人、選民以及身邊的人講清楚的事情，為何又會扯到她身上？

對此，宅神朱學恒也隨即在臉書發文表示，「定宇毀滅戰，想不到定宇也是同好啊」，更打趣直言「我要見到血流成河」。大批網友也在其po文底下留言表示，「民進黨婦女部醒了沒有，那個什麼雲的，起床啊」、「會不會到時候越扯越多啊，拉出一大群人下水煮湯圓，然後水濁了，大家看不清就放過了」、「很明顯的，何立委說王大立委在說謊」、「比三立的狗血劇還好看」、「這次是真的（內戰）」、「越描越黑，果然是坦克炸彈兵立委！一直自爆」。

(中時新聞網)