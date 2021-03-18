全台首創AI機器人5G專網實驗室落腳台灣，英特爾、鴻海、凌華幫中原大學圓夢，由凌華科技出力培育師資，出資百萬設備，鴻海科技集團慨捐百萬網通設備，英特爾提供高度整合INTEL OPEN VINO框架，共同來整合實驗室5G場域，打造中原AI機器人5G專網實驗室。

全台首創AI機器人5G專網實驗室此次捐贈的初心，來自中原校友對母校的愛，科技大老包括鴻海科技集團副總裁呂芳銘，鴻海子公司工業富聯執行長鄭弘孟，凌華科技董事長劉鈞均畢業於中原大學。

發起此次捐助活動之一的凌華科技董事長劉鈞表示，業界包括凌華，對AI機器人的工程師需求孔急，也因此AI機器人的工程師年薪比一般工程師高出三至五成，繼此次與母校合作後，未來也會逐步將此合作模式推廣至台灣中部、南部其他大學，以解決台灣AI機器人人才荒。

鴻海科技集團副總裁呂芳銘指出，5G的大頻寬、廣連結、超低遲延等特性，配搭上專為中原大學人工智慧及機器人實驗室場域所設計的毫米波小基站運用，就像是個健全的神經系統，透過感知、傳輸、儲存、分析、操作等動作之高效表現，將能滿足實驗室中多元彈性場景需求，讓同學們在最具效能的網路環境中學習。

英特爾台灣分公司業務暨行銷事業群總經理汪佳慧指出，這次產學合作成立全台第一個AI機器人5G專網實驗室意義非凡，讓中原大學利用高度整合INTEL OPEN VINO框架的凌華科技設備，OPEN VINO是一個深度學習視覺應用開發的工具套件，可加速開發AI機器人應用，打造自主移動機器人。

不光是業界投入此實驗室的建置，桃園市政府青事務局也自2018年起連續三年，與凌華科技在中原大學合辦機器人暑期課程，產官學合作斥資近六百萬元前後購置六十餘台智慧機器人，也透過邀請英特爾、Nvidia、微軟、AWS等科技大廠分享實務經驗，累積培育達2309人。

(工商 )