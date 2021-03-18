KPMG安侯建業聯合會計師事務所18日指出，109年度綜合所得稅申報，基本生活費從17.5萬元調高至18.2萬元，按一般上班族較常適用之20％的綜合所得稅稅率為例，可能多了1,400元的省稅金額。

由於本次消費者物價指數較上次調整年度之指數上漲累計未達3％，所以今年申報的每人免稅額8.8萬元、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額課稅級距維持不變。

另外，長期照顧特別扣除額，採每人每年12萬元定額免稅方式，符合資格者，只要能提出事實證明文件，就有機會適用；薪資收入申報費用可選擇實際與職業相關「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項特定費用，核實減除（即名模條款）或最高可定額減除20萬元之二擇一的機制，也和去年申報規定相同 。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師游雅絜說明，由於基本生活費是以一個申報戶每人18.2萬元乘算金額與免稅額加計扣除額（標準或列舉扣除額+身心障礙特別扣除額+教育學費特別扣除額+幼兒學前特別扣除額+長期照顧特別扣除額+儲蓄投資扣除額）比較，如果前者較大，則可再減除基本生活費差額，對於以薪資所得為主要所得來源之多口之家而言，課稅門檻又提高了。

(工商 )