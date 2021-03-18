印度股市今年2月創下歷史新高紀錄後，近期跟隨國際股市一同修正。法人表示，自新冠肺炎疫情以來，印度股市反彈幅度相對落後其他主要國家股市，即使近期回檔，仍挺住月線和季線之上，人氣資金並未散，依然看好未來印度股市。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，續看好印度 經濟前景的原因，主要見到近兩年印度政府在財政支出規劃上更加積極，金額明顯高於過去10年平均，有利金融、基礎建設、工業，以及消費等產業。此外，印度政府推行的財政政策可望激勵經濟成長，進一步帶動稅收成長，預估2022財年印度政府赤字比重，可望從前一年的16.2％降至10.5％，這些都有助印度股市表現。

路博邁表示，在亞洲股市中，印度股加碼的標的之一，因看到印度金融業壞帳改善趨勢，印度金融業更是主要加碼標的。

除了金融業壞帳改善外，群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度經濟也持續改善，在景氣回復之下，企業財報表現逐季轉佳，且官方政策支持力道延續，在全球資金條件寬鬆，美元弱勢更有助於資金進駐如印度。就評價面來看，印度股尚未過熱，使得後市仍有上漲空間可期。在各產業中，隨著家電產品需求仍強勁，持續關注消費類股以及受惠於政府預算支持和大型基建活動增溫的工業類股，另外，也正留意訂單能見度高、展望正面的科技類股。

台新印度基金經理人黃俊晏則表示，印度因外資大舉買超而逐步獲得市場資金認同，展望後市，目前印度單日新增確診人數已下滑至1~2萬人左右，陽性率持續低於可解封標準，隨著全球防疫經驗累積、疫苗陸續到位，市場焦點放在解封後的經濟復甦，對疫情的關注程度持續淡化，股市也水漲船高，另一方面，印度2月製造業PMI略降至57.5，連續7個月處於擴張區間，經濟活動持續恢復，印度股市高成長的投資價值不變，搭配政府積極作多，建議投資人可逢低分批布局。

(工商 )