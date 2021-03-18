光天化日闖空門，遇上市長父子只能落荒而逃。27歲傅姓男子16日翻牆闖入員林市長公館欲行竊，當時員林市長游振雄、游筑凱父子倆都在屋內，傅男見游筑凱開門詢問，還裝熟打招呼稱「走錯路」後拔腿逃跑；員林警方獲報成立專案小組，17日晚順利逮到人移送法辦。
員林市長公館就位在萬年路上，員林市民代表會、警察故事館對面；游振雄上任後為了辦公方便即入住公館，方便他就近往返公所。傅男前天中午就在萬年路、博愛街周邊徘徊，中午1點半就從博愛路128巷翻牆闖入公館。
人在客廳的游筑凱，從監視器發現有人闖入，還從後門繞到前門探頭探腦，他主動開門詢問，傅男還裝熟打招呼，又說自己走錯了，隨即拔腿逃走；游立刻報警並通知屋內的父親。他目測竊賊身高約175公分、身手矯捷，他追上去時，竊賊已翻越停車場大門逃逸無蹤，慶幸自己當時在家，否則若對方闖入屋內，恐危及獨自在屋內的父親，後果不堪設想。。
游振雄表示，當時他人在一樓的房內休息，兒子休假來陪他用餐，沒多久卻告訴他被反鎖在屋外，才知道有小偷上門。曾是健力國手的他自認寶刀未老，所以平時人在公館內時從不鎖門，不過案發後警方已迅速在後巷增設巡邏箱，公所也請人加裝保全系統。
據悉，傅男有多項竊盜、毒品前科，目前因6件毒品案被法院判處強制戒治，卻因未到案執行遭通緝中，當天已在員林果菜市場偷竊貨車司機皮夾，並闖入大村鄉一處民宅行竊。
員林警方16日組成專案小組全力追人，迅速鎖定傅男蹤跡，17日深夜在花壇番花路一家超商順利將人逮回，並依《刑法》竊盜、侵入住宅等罪移送彰化地檢署偵辦。
(中時 )
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