員林市長游振雄平日為方便就近辦公，上任後都住在市長公館，他指著巷弄內後門圍牆，指當時竊嫌即從這裏翻牆闖入。（謝瓊雲攝）

監視器畫面錄下傅男翻牆後從後門繞到前門，與開門詢問的游筑凱裝熟聊天的畫面。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

傅男在員林市長公館門外探頭探腦，見有人開門還故作輕鬆佯稱走錯路。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市長游振雄兒子游筑凱，身高180公分，小偷闖空門當天他因休假陪父親一起吃午餐，中午與愛犬曼尼待在公館客廳，及時發現竊賊翻牆闖入。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

案發後員林派出所已迅速在巷弄內增設巡邏箱。（謝瓊雲攝）

光天化日闖空門，遇上市長父子只能落荒而逃。27歲傅姓男子16日翻牆闖入員林市長公館欲行竊，當時員林市長游振雄、游筑凱父子倆都在屋內，傅男見游筑凱開門詢問，還裝熟打招呼稱「走錯路」後拔腿逃跑；員林警方獲報成立專案小組，17日晚順利逮到人移送法辦。

竊賊闖員林市長官邸行竊遭逮。(謝瓊雲翻攝)

員林市長公館就位在萬年路上，員林市民代表會、警察故事館對面；游振雄上任後為了辦公方便即入住公館，方便他就近往返公所。傅男前天中午就在萬年路、博愛街周邊徘徊，中午1點半就從博愛路128巷翻牆闖入公館。

人在客廳的游筑凱，從監視器發現有人闖入，還從後門繞到前門探頭探腦，他主動開門詢問，傅男還裝熟打招呼，又說自己走錯了，隨即拔腿逃走；游立刻報警並通知屋內的父親。他目測竊賊身高約175公分、身手矯捷，他追上去時，竊賊已翻越停車場大門逃逸無蹤，慶幸自己當時在家，否則若對方闖入屋內，恐危及獨自在屋內的父親，後果不堪設想。。

游振雄表示，當時他人在一樓的房內休息，兒子休假來陪他用餐，沒多久卻告訴他被反鎖在屋外，才知道有小偷上門。曾是健力國手的他自認寶刀未老，所以平時人在公館內時從不鎖門，不過案發後警方已迅速在後巷增設巡邏箱，公所也請人加裝保全系統。

據悉，傅男有多項竊盜、毒品前科，目前因6件毒品案被法院判處強制戒治，卻因未到案執行遭通緝中，當天已在員林果菜市場偷竊貨車司機皮夾，並闖入大村鄉一處民宅行竊。

員林警方16日組成專案小組全力追人，迅速鎖定傅男蹤跡，17日深夜在花壇番花路一家超商順利將人逮回，並依《刑法》竊盜、侵入住宅等罪移送彰化地檢署偵辦。

(中時 )