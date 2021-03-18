美股齊揚帶動，今台股在大型權值股助攻下，指數一度強漲190點、衝上16410點，重新收復5日線，終場台股收漲72.02點、報在16287.84、成交量為3256.05億元，由於美國聯準會預期2023年前將不會升息，熱錢效應持續下，有利於全球股市熱度。

台積電(2330)整場多震盪小漲，進行5日線攻防，終場收跌0.33%，股王大立光(3008)開高走高，漲幅約2.5%，聯發科(2454)也多維持平盤上的小漲震盪，台達電(2308)漲幅逾1.5%，今日權值股盤面就屬雙A最為搶鏡，華碩(25357)去年賺逾3個股本，宣布配息26元，今早股價直接跳空漲停358元鎖住，宏碁(2353)股價亦在現金殖息率逾5%，以及產業前景續旺下，大漲逾3%。「鴻」家軍今一片紅咚咚，鴻海(2317)大漲4%，天鈺(4961)攻上漲停鎖住，群創(3481)漲幅也逾1.5%。

盤面題材依舊壟罩業績、漲價話題，IC設計人氣不退，敦泰(3545)盤中再度攻上漲停，聯詠(3034)受惠驅動IC估再漲2成，今股價一度大漲約6%，瑞昱(2379)、義隆(2458)、盛群(6202)等也同步勁揚。

近期受美國十年債殖利率迅速攀升影響，美科技股出現明顯拉回，所幸隨殖利率再度回落，道瓊、標普500指數再創歷史新高，美科技股亦跟隨反彈，帶動台股守上升線反彈，順利回補2月26日空方缺口，目前美國十年債殖利率向上趨勢未變，台股短線漲多後，接近高檔套牢區，再度出現震盪，短線觀察月線支撐。所幸美國政策利多不斷，繼新紓困案後，將力拚基建計畫，加上FED寬鬆政策未變，都有利於台股維持向上趨勢。

分析師認為，美股在Fed將持續維持寬鬆的貨幣政策，會後利率點陣圖呈現利率將維持0%-0.25%的低利率水準至2023年底，台股目前盤面還是以半導體類股漲幅依舊較明顯，台股至目前以中小型類股表現相對較佳，目前多頭格局尚未完全被破壞，觀察月線及10日均線支撐，若有效守住尚能偏多操作，考量全球景氣復甦確立、台股產業基本面仍處於獲利上修周期、加上技術面重回多頭排列，指數仍有高點可期，選股上建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股。

(時報資訊)