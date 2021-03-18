中原大學攜手晶片大廠英特爾（Intel）、鴻海(2317)及工業電腦廠凌華(6166)，於電資學院資工系推出全台首創完整機器人作業系統（ROS2）及AI課程，並慨捐百萬設備打造AI機器人5G專網實驗室，於今（18）日正式落成開幕。

此實驗室由凌華出力培育師資、出資百萬設備，鴻海集團亦慨捐百萬網通設備、整合實驗室5G場域，可望使中原電資學院成為台灣孕育5G專網＋移動式自主機器人（AMR）群機智主（Swarm Autonomy）高階技術的人才搖籃。

據了解，鴻海集團副總裁呂芳銘、鴻海旗下FII工業富聯執行長鄭弘孟、凌華董事長劉鈞，均畢業自中原大學，此次之所以於中原大學推出ROS2及AI課程、捐贈打造全台首創AI機器人5G專網實驗室，主要來自校友對母校的回饋初心。

中原大學校長張光正表示，全球車廠及科技大廠均對無人車、機器人人才求才若渴，中原資工系決定投入高達3分之1教師，接受凌華訓練機器人作業系統，以貼近尖端產業需求，讓學生畢業後無縫接軌被業界拔擢聘用，開創台灣科技下一波「黃金十年」人才戰力。

凌華董事長劉鈞表示，包括凌華在內的業界對AI機器人工程師均需求孔急，相關職缺年薪較一般工程師高出3～5成。此次透過母校中原大學合作作為起步，未來將逐步把合作模式推廣到台灣中部、南部其他大學，以解決台灣AI機器人人才荒。

鴻海副總裁呂芳銘表示，5G的大頻寬、廣連結、超低遲延等特性，配搭專為中原大學AI及機器人實驗室場域設計的毫米波（mmWave）小基站運用，就像是健全的神經系統，透過感知、傳輸、儲存、分析、操作等動作的高效表現，滿足實驗室中多元彈性需求。

英特爾台灣分公司物聯網銷售事業群總監王亭鈞指出，此次產學合作讓中原大學利用高度整合Intel OpenVINO框架的凌華設備，OpenVINO為深度學習視覺應用開發的工具套件，可加速開發AI機器人應用，打造自主移動機器人（AMR）。

桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，鑒於產業創新轉型需要優秀青年人才，青年事務局自2018年起，連3年與凌華在中原大學合辦機器暑期課程，產官學合作投資近600萬元，前後購置了60餘台智慧機器人，也透過邀請科技大廠分享實務經驗，累積培育達2309人。

(時報資訊)