藻礁公投逾70萬聯署書今送中選會，為滅公投之火，綠營主力作戰部隊、民進黨立法院黨團，明將率先邀行政院副院長沈榮津帶隊出席黨團大會，由中央出面論述政策、立場；有黨團成員直言，藻礁燒到今天，黨團內部除了經濟、衛環成員較了解問題外，其他人幾乎是一知半解，這對目前處於弱勢的藻礁議題相當不利。

為2022選舉暖身，民進黨中常會昨通過辦理305場「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫，預訂於4月11日起，將由蔡英文總統、黨籍縣市長及黨公職等，向各地民眾說明重要施政，目前藻礁掀起的能源議題，預計也將成為論述重點。

面對藻礁公投之火，民進黨立法院黨團書記長羅致政指出，明天立法院黨團大會，將邀請行政院副院長沈榮津帶隊，偕同經濟部及相關部會首長列席，針對中油第三液化天然氣接收站引起的藻礁及能源問題，與黨團立委面對面說明、溝通政策。

羅致政表示，邀請沈榮津出席黨團大會，不只是為了因應立法院的攻防，讓立委盡快對藻礁問題能有深度了解外；更重要的是，目前不少地方支持者確實也會詢問藻礁公投的狀況，因此，黨團認為有必要主動安排說明，讓第一線的立委在面對基層乃至於媒體質疑時，都能適時做出回應。

有黨團成員則坦言，現階段真正了解藻礁問題的民進黨立委，大多僅限於黨團幹部及經濟、衛環委員會成員，其他人幾乎是一知半解，對於要如何回應外界質疑，都只能用片面資訊說明，回擊力道顯得相當不足。因此，行政部門與黨團有必要統一論述，「不然要講我們的立場，都很難很大聲。」

羅致政也認為，在藻礁議題被炒熱後，國民黨顯然決定要抓著藻礁公投一起宣傳自己的反萊豬公投，而在資訊不明的情況下，不僅黨公職不易主動對外出擊、說明，也顯得民進黨好像缺乏共同論述，這難免讓綠營支持者感到焦慮。因此，經明天黨團大會與行政部門對話後，期望能有效讓黨團有效對外說明、闡述行政團隊的立場。

(中時 )