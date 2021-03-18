這兩日全台掀起一股改名「鮭魚」熱潮，初步統計已有135人改名成鮭魚，其中也包括一名基隆市員警，改名為「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」。對此，內政部長徐國勇今（18）日受訪表示，是在自找麻煩。

臉書專頁「臺灣警察法學研究學會」昨指出，有員警竟改名成「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，而該原圖已經先傳給分局長，分局長回應，待18日活動結束後改回來就好。

PO文底下網友笑說，簽出入登記簿會後悔的，應該會簽到死，「這可以避免勤務糾紛被告啦」。甚至釣出宜蘭市長留言，「來關心一下這個…鮭魚同學」。

對此，徐國勇今到花蓮視察社會住宅時被問到此事，他笑說，簽到自己的問題，因為他要寫很長，巡邏跟名字無關，公文書簽辦「他自己在找自己麻煩」，當然要自己承擔改名字的結果，不過聽說他馬上要改回來了。

據了解，基隆市警局第一分局忠二路派出所長張畯盛指出，該員警原本預計明日要帶家人一起去享用鮭魚大餐，得知改名一事曝光後，嚇得改在昨（17）日晚上休假時間，帶女友和家人到台北大吃一頓。該員警也說，明上班前就會把名字改回來，因此出入登記簿並不會留下「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」的紀錄。

(中時新聞網)