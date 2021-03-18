全臺第一輛行動式太陽光電測試車（PV Mobile Lab）即將上路。為降低太陽光電模組在送檢過程中因交通及搬運震動導致電池片破裂或破片之風險，以及運輸人力與費用成本上的高需求，配合太陽光電政策，工研院在經濟部能源局的支持下，推動高值化太陽光電模組服務，攜手天行能源打造全臺唯一行動式太陽光電測試車，預計最快於今年7月上路，以提供國內業者實驗室等級之太陽能發電模組現場檢測及電站維運服務，確保太陽光電模組之品質與效能，提高太陽光電系統的可靠度及安全性。

工研院量測技術發展中心執行長林增耀表示，截至2020年底，國內太陽光電設備的累計裝置容量接近到6 GW，而為協助政府達到2025年總裝置量20 GW的目標，今年設定的裝置目標為8.75 GW；在品質驗證上，也必須確保業者達到太陽光電系統可靠、穩定、長期的運轉。另外，太陽光電模組必須承受室外各種自然環境的嚴苛考驗，如何抵擋外界的風吹雨打、砂石撞擊，確保它們真的能使用 20～25 年，甚至是更久，相關的檢測越顯重要。

本次工研院打造全臺第一輛行動式太陽光電測試車，以結合天行能源長期在裝置太陽能模組與場域驗證的經驗，攜手開發行動式太陽光電測試車，可至太陽光電電廠執行模組元件可靠度檢測驗證，包括模組缺陷檢測、發電功率測試、模組破片或缺陷及模組之絕緣性量測，提高測試驗證的靈活度與機動性，降低模組來往運輸的時間與風險，可降低建置成本，助產業提升價值。

天行能源董事長陳楷林指出，投入太陽能領域20年，歷經太陽光電每個專業環節，身負使命感要帶動產業創新升級。太陽光電電廠從建置到維運各個環節都相當重要，為確保太陽能模組品質與可靠度，需要有專業第三方驗證。

看準工研院具備太陽能檢測實力為產業之堅強後盾，便積極與工研院合作行動式太陽光電測試車，結合天行能源於建置太陽能系統之設計、採購，以及太陽光電電廠維運與一站式服務的經驗回饋，不僅降低業者檢驗成本及模組運送的運輸風險，檢測數據還具備第三方報告佐證，期待創造產業界各方共享互利，迎接太陽光電新世代。

針對此次工研院與天行能源之合作案，太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融也肯定表示，站在公會立場是很期待這項技術的應用，因為太陽能模組出廠後，若無檢核的機制，模組的可靠性將成為一個未知數，有了行動式太陽光電測試車後，透過機動巡檢為太陽能產業提供更即時的驗證服務，協助太陽能相關業者監測模組每年的效能，讓業者投資的售電收益更有保障。

(工商 )