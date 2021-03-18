台語金曲歌后詹雅雯罹患帕金森氏症（Parkinson's disease）。帕金森氏症是腦部神經退化造成的疾病，多數非遺傳性，導致肌肉顫抖、僵直、無力，有藥物控制、手術等治療方式。

詹雅雯社群網站臉書（Facebook）貼出在國立台灣大學醫學院附設醫院就醫照表示，近日檢查發現罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，2個月內已瘦8公斤。她在2018年被檢查出罕見疾病，無法分泌口水。

台中慈濟醫院指出，帕金森氏症會造成運動功能障礙，是僅次於失智症，第二常見的神經退化疾病，發生率約占65歲以上人口的1%至2%。

台中慈濟醫院神經內科醫師郭啟中表示，帕金森氏症的病因是腦內多巴胺分泌太少，致病原因不明，多數非遺傳性，病患大多在50~60歲發病。

郭啟中指出，帕金森氏症的治療，目前除藥物之外，還可利用深部腦刺激手術（DBS），適用對象是病程在中重度第三期以上、使用藥效變差或合併亂動症，有效緩解症狀、改善生活品質的機率很高。

童綜合醫院指出，帕金森氏症是腦部神經持續退化所造成的疾病，患者腦部的多巴胺神經系統與海馬迴的神經細胞持續死亡，出現4種典型症狀：1、病人在靜止狀態下，手指、手臂會像在數鈔票般，不自主地顫動；2、肌肉僵直，臉部表情僵硬；3、動作緩慢或困難；4、平衡失調，容易跌倒。很高比例的患者會合併出現失智症狀。

童綜合醫院表示，帕金森氏症患者因運動功能退化，不僅走路困難，連從椅子上站起來或是從床上起身都很困難，而後無法順利做精細的動作（例如寫字、穿襪子或扣鈕扣等），導致逐漸失去生活自理能力，不僅患者痛苦，家屬也很不捨。

帕金森氏症接受手術案例不少，一名60多歲的婦人，45歲時左腳不自主抖動，就醫確診為帕金森氏症，2年後病症越來越嚴重，左手也出現症狀，無法穿衣、扣扣子，走路開始跌倒，先接受藥物治療，經15年藥物控制，藥量不斷增加，藥物的副作用，導致她口乾舌燥、眼睛也睜不開。

婦人到台中慈濟醫院神經醫學中心團隊接受評估，進行深部腦刺激手術，在右腦視丘下核植入晶片，利用電量不同參數控制左邊手腳抖動症狀。術後症狀獲得控制，改善生活品質，口服藥量也大幅減少，恢復社交生活。

(中央社)