後龍鎮水尾里長梁清文與里民共同在環保、長照上有優秀表現。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾里努力打造綠化美社區有成。（謝明俊攝）

環保署推動社區環境調查及改造計畫，苗栗縣政府推薦縣內社區參加申請，日前結果出爐，全縣共有公館鄉館南社區、卓蘭鎮雙連社區、後龍鎮大山社區、後龍鎮水尾社區、後龍鎮埔頂社區、苑裡鎮出水社區等6個社區入選，其中水尾社區是以村內古井故事、埔頂社區則以保護老樹獲選，將透過計畫深化社區永續環境。

環保署為了加強國內各社區對自住環境有更深的了解及保存，推出這項環境調查及改造計畫，苗栗縣政府環保局推薦後龍鎮水尾社區等6個社區提出計畫參與評選，結果日前出爐，6個社區全都入選，其中後龍鎮更涵括3個社區，每個社區可獲得環保署15萬元補助金。

其中水尾社區在里長梁清文及里民們的努力下，已榮獲苗栗縣環保局優良資源回收站、衛福部大旗艦計畫中的協力社區、水保局綠色照顧標竿社區等殊榮。這次梁清文與里民們再度以里內古井調查與故事、里內綠化植栽等議題入選，其中吳家老厝古井，開挖使用業有80多年歷史，井水清甜，是吳家老小及周邊鄰居賴以維命的重要水源，目前苗栗遭逢乾旱，但吳家老井水源仍然豐沛，供應當地里民重要飲水來源。

另外，卓蘭鎮雙連社區為第2年執行，延續前一年「友善環境共同創造美好社區」主軸，加深對在地環境的瞭解；公館鄉館南社區利用環境教育課程讓居民共同落實環境維護及資源永續概念；後龍鎮大山社區透過計畫將呈現大山腳珍貴農村文化、自然生態、產業活動等在地文史；後龍鎮埔頂社區則以保護老樹為出發點，朝永續家園目標邁進；苑裡鎮出水社區擁有豐富的沙丘海岸生態，聚焦海洋環境教育與食農教育，發展苑裡小鎮的環境教育及綠色產業。

(中時 )