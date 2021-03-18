國民黨上月宣布增聘中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等人為中評委，但經過一個多月，兩人都還未接獲聘書。文傳會副主委鄭照新則說，行政作業較緩慢，他先致歉，而且增聘趙少康的個案情形特殊，為避免NCC與蔡政府濫權予以政治霸凌，黨部也要特殊考量。

趙少康1月底高調宣布重回國民黨，表態參選黨主席，首要條件是曾任中常委或中評委資格。國民黨因此在2月17日發布新聞稿，增聘趙少康、張亞中等5人為中評委，另聘前海基會副董事長高孔廉為中評會主席團主席。

但歷經一個月，趙、張等人還沒收到中評委聘書，引起外界關注。張亞中今天表示，黨中央宣布增聘他為中評委，至今並未進一步聯繫何時發聘書，但他並不在意黨中央作業進度，畢竟正式發新聞稿了，黨中央不會不認帳，他更關心整個黨的路線與理念問題。

鄭照新回應說，增聘中評委還在行政作業程序之中，若大家認為行政作業緩慢，他先致歉，不過聘趙少康為中評委的個案情形特殊，為避免NCC與蔡政府濫權予以政治霸凌，黨部也要做特殊考量。

(中時 )