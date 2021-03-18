居民表示他們質疑這些土地會轉賣給財團蓋豪宅。（陳鴻偉翻攝）

20多位新北市新店區里民、文化團體，18日上午前往營建署舉布條，抗議新北市政府近質推動徵收計畫，要將十四張捷運站周遭，總計32公頃的土地全面徵收，里民指出，新北市府只給其中2％蓋社會住宅，扣掉道路、公園等公共設施，至少能取得12公頃的土地，他們質疑這些土地將會拋售給財團，蓋豪宅炒房，認為計畫有問題，強調會抗爭到底。

參與抗議的在地文史工作者施其陽表示，徵收辦理開發要考量「公益性」及「必要性」。新北市政府為順利開發十四張，僅以 2％的社會住宅來代表所謂的「公益性」，比例另人質疑，且內政部去年 1 月與 5 月就此案的會議紀錄中，都有提及「公益性理由較為薄弱」，代表新北市政府開發十四張不符條件。

他另指出，這次徵收的土地中，其實有不少值得保留的文化建物，像是古墓、過水橋、古厝等，但新北市府卻認為這些東西並不是列冊的文物資產，或是要以「異地紀念」的方式取代，根本不重視在地人聲音。

里民陳北辰指出，新店陳家在此區已經歷四代，參與大坪林、十四張的拓墾，這裡許多古厝、古墓，都是先人珍貴的歷史，他們曾向新北市文化局申請文化資產，但卻得到「陳家對地方毫無貢獻，無文資價值」的回覆，這次還要將這片土地徵收，讓他很難接受。

新店溪守護聯盟成員梁蔭民指出，這個開發案的不公不義，舉例它規劃的公園，兩面是捷運機廠和莊敬高中的高牆，一面是快速道路，與世隔絕，動線令人費解。聯明主張大公園化整為零，多設鄰里公園，分佈在區域內生態、水文、歷史的熱點，開發和保存並存。大家沒有反對開發，只是希望政府考慮如何開發。

抗議民眾提出4點訴求，包括一、公益不足、二、還我公園、三、重視歷史以及四、開放參與，質疑市府徵收這些土地後，推估至少將有10餘公頃的土地，可以轉賣給財團蓋豪宅，讓里民覺得大有問題。

營建署稍後邀請抗議者進入表達訴求，但民眾講完後就被請出，營建署官員表示意見已聽到，接著會新北市府城鄉局進行後續討論，與會民眾則強調，如果沒有滿意的處理，他們會持續抗爭到底。

(中時 )