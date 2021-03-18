鄭中基今傳10月二度攻蛋。（翻攝鄭中基IG）

鄭中基下月將在香港中環海濱活動空間舉行舉辦當地史無前例的drive in（駛入）戶外演唱會，這套演出最特別的是，觀眾可開直接開車進到會場裡欣賞演出，百套售價6,000港幣的四人一車套票，開賣不久亦光速售罄，屆時將有百台開車民眾在一樓坐車內欣賞演出、而坐位席約7000名觀眾則從另一入口進入二樓因應防疫規劃的座位空間，是香港第一個自駕入場式的演唱會；鄭中基2017年首度攻蛋時由寬宏藝術主辦，鄭中基當時唱完就說一定會再來台二度攻蛋，據悉，寬宏藝術已向他提出邀約，10月要將這套drive in秀搬進小巨蛋，對此，寬宏今未否認表示「討論中」，一切由香港團隊視疫情後續決定。

鄭中基日前受訪表示十分開心，其實舉辦戶外演唱會一直是他的願望︰「我的生日願望是大家身體健康、世界和平、人人有工開﹗以前說這些話很老土，但今年的確是這樣！」至於為何要在疫情下開唱？他解釋：「第一，舉行大型一點就可以更多人有工開；第二，香港沒試過這種形式。外國好多地方已經有drive in演唱會，加上這個形式很適合在疫情下舉行，所以今年生日願望是開演唱會。」

鄭中基曾在國外看過drive in演唱會，令他印象深刻，如今有機會變成自己的演唱會，他說：「香港未試過drive in形式演唱會，好玩又不會違反限聚令，一家可以坐在車內看，應該是值得做和好玩的一件事，經歷了一年時間，每日都估不到明天有何事發生，希望在演唱會那麼短的時間中，帶給大家久違的快樂和享受音樂，我會唱多些開心的歌。」

據了解，門票開賣前已有不少super car，如法拉利及林寶堅尼等的車主詢問及售票情況，主辦單位坦言一開始的確有打算全場都做自駕車入場，「但計算過整個場地只能容納500輛車，實在無法維持成本收支打平，因製作費都過千萬（港幣），加上考量到不是一定要家裡有車的人才能看演唱會，希望所有民眾都能夠欣賞演出」。

(中時 )