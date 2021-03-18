高雄市議會議長曾麗燕驚爆不法申請助理費，18日一早缺席高市小港區新爭取的路平記者會，遭檢調帶回約談，截至下午仍在接受訊問中，預計稍晚移送高雄地檢署複訊。
據了解，曾麗燕在議會、服務處的辦公室以及住家均遭搜索，調查局南部機動站直接傳喚她到案說明。涉案金額、助理人數未明，檢調仍在調查釐清。
曾麗燕18日一早8點臉書才公開PO文，感謝陳其邁協助小港區高鳳路重新刨鋪道路，讓她不負選民請託。
曾麗燕貼文如下：
城市，正在一點一點的改變！
麗燕這些年來默默的努力，把心思放在為市民朋友們爭取道路鋪設，我認為唯有基礎建設做的好，才有可能談城市的進步與發展。
上百條道路陸續為大家鋪設平整，也代表每個人都能有平安出入的保障，這才是真正貼近民眾的意義和價值。
小港高鳳路、前鎮草衙里道路近日完工，謝謝好朋友們不忘麗燕的努力，也期待大家都能在越來越好的城市裡快樂的生活！
小港路平記者會現場，國民黨、民進黨議員均到場，氣氛詭異，原來，爭取該路段重鋪的主角曾麗燕當時已接獲檢調通知，前往說明。
(中時 )
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