聯發科(2454)今(18)日宣布，最新MT7921 WiFi 6晶片組將搭載於華碩的新款ROG玩家共和國和TUF系列電競筆電，提供業界領先的高性能、低功耗、低延遲的無線網路技術，ROG玩家共和國和TUF系列電競筆電為首款採用聯發科WiFi 6無線上網解決方案的消費型筆電產品。

聯發科智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，透過與全球第一的遊戲裝置品牌華碩(2347)合作，聯發科為消費者帶來了最佳無線連網體驗、順暢遊戲連網、與更強的續航力。聯發科技憑藉高性能、低功耗和低延遲的無線連網技術，為筆記型電腦提供一流的解決方案。藉由與華碩等業界領先企業的合作，讓聯發科技擁有最廣泛的WiFi產品組合，在寬頻、零售路由器、智慧型手機、消費電子產品和遊戲裝置等領域成為全球無線網路方案的領導者。

WiFi等網通產品歸納在聯發科得非手機成長型產品，近來來穩定成長，聯發科也持續在非行動晶片領域上深耕、投入大量研發經費，每年聯發科成長型產品均維持約30%得成長率，長線發展性強。

聯發科的WiFi解決方案每年驅動數億台終端裝置，而WiFi 6解決方案的市場需求持續增長。WiFi 6技術可提供multi-gigabit等級的高速、低延遲無線連網，讓使用者跨多個裝置玩遊戲、線上播放影片或視訊聊天之時，也能享受順暢連網體驗。

採用聯發科技WiFi 6技術的ROG玩家共和國和TUF系列電競筆電即將上市。

(時報資訊)